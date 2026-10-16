Inauguración del puente Aucayacu genera cuestionamientos por presuntos trabajos pendientes

El Laboratorio de Microbiología de la Unidad Técnica Agroindustrial Ambo (Huánuco), perteneciente al ITP del Ministerio de la Producción, obtuvo la acreditación del INACAL bajo la norma internacional ISO/IEC 17025. Con una vigencia de tres años, esta entidad técnica está facultada para realizar ensayos oficiales de recuento de microorganismos, coliformes, mohos y levaduras en alimentos clave como quesos, yogures, harinas, panadería, chocolates y café.

Esta certificación permitirá a las MYPE y emprendedores agroindustriales de la región acceder a análisis microbiológicos confiables para garantizar la inocuidad de sus productos y optimizar sus procesos. Asimismo, los resultados emitidos servirán como sustento técnico para tramitar el Registro Sanitario ante DIGESA, impulsando la formalización de los negocios y mejorando su competitividad para acceder a mercados nacionales e internacionales.