Alimentos al alcance de las mayorías gracias a laboratorio
Alimentos al alcance de las mayorías gracias a laboratorio

El Laboratorio de Microbiología de la Unidad Técnica Agroindustrial Ambo (Huánuco), perteneciente al ITP del Ministerio de la Producción, obtuvo la acreditación del INACAL bajo la norma internacional ISO/IEC 17025. Con una vigencia de tres años, esta entidad técnica está facultada para realizar ensayos oficiales de recuento de microorganismos, coliformes, mohos y levaduras en alimentos clave como quesos, yogures, harinas, panadería, chocolates y café.

Esta certificación permitirá a las MYPE y emprendedores agroindustriales de la región acceder a análisis microbiológicos confiables para garantizar la inocuidad de sus productos y optimizar sus procesos. Asimismo, los resultados emitidos servirán como sustento técnico para tramitar el Registro Sanitario ante DIGESA, impulsando la formalización de los negocios y mejorando su competitividad para acceder a mercados nacionales e internacionales.

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