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La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Huánuco habilitará este domingo 20 de setiembre un total de 99 locales, en las provincias de Ambo, Huánuco y Pachitea, para desarrollar la primera jornada de capacitación presencial a miembros de mesa, con miras a las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026.

La actividad se realizará entre las 8:00 y las 13:00 horas, lapso en el cual los especialistas electorales capacitarán a los miembros de mesa sobre las tareas a ejecutar durante la instalación, el sufragio y el escrutinio.

A la jornada están convocados los nueve miembros de cada mesa de sufragio, quienes recibirán una capacitación personalizada especialmente importante, pues podrán practicar con materiales electorales —como cédulas, actas y otros documentos— similares a los que utilizarán durante la jornada electoral del domingo 4 de octubre.

En la jurisdicción de la ODPE Huánuco, los locales que concentrarán la mayor cantidad de miembros de mesa durante la jornada de capacitación serán la Gran Unidad Escolar Leoncio Prado; las instituciones educativas Nuestra Señora de las Mercedes, Julio Armando Ruiz Vásquez y El Amauta, en Huánuco y Amarilis, respectivamente; y la I.E. Juan Velasco Alvarado, en Pillco Marca.

Asimismo, los listados completos de los locales donde se desarrollará la jornada de capacitación a nivel nacional podrán ser consultados en el siguiente enlace: https://erm2026.onpe.gob.pe/locales-de-votacion/

Para el día de la jornada electoral, los miembros de mesa deben presentarse a las 6:00 a. m. y asumir sus funciones: el presidente administra las cédulas, un miembro controla la lista de electores y otro se encarga del ánfora.

En función de los modelos de cédula a utilizarse en los comicios, el organismo electoral ha elaborado diferentes tipos de manuales para los miembros de mesa. El enlace para acceder a los variados materiales de capacitación es el siguiente: https://erm2026.onpe.gob.pe/capacitacion/material-de-capacitacion/

Los miembros de mesa que ejerzan el cargo recibirán un incentivo económico de S/ 165,00.

Para saber si un ciudadano ha sido seleccionado miembro de mesa y cuál será su local de votación, ingresar a https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/. Si es miembro de mesa, también podrá descargar su credencial.