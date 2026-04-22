Autoridades no llegaron a zona afectada por desborde de río en Luyando

El Poder Judicial dictó una sentencia condenatoria de 8 años y 4 meses de pena privativa de la libertad efectiva contra Elí Jaimes Ruiz (21), por los por los delitos de porte ilegal de armas y falsedad genérica, en agravio del Estado.

El caso estuvo a cargo de la fiscal provincial Meril Enith Ramírez Lescano, con la participación de la fiscal Carina Arana Pimentel, quienes dirigieron las diligencias de investigación y recopilaron elementos de convicción determinantes que permitieron sustentar la responsabilidad penal del sentenciado.

Los hechos ocurrieron el 16 de abril de 2026 en la provincia de Leoncio Prado. Según la investigación, alrededor de las 10:00 a. m., a la altura del cementerio municipal, en la avenida Miraflores, efectivos policiales intervinieron una motocicleta cuyos ocupantes intentaron darse a la fuga. Durante el registro, se halló en poder del imputado un objeto con apariencia de arma de fuego con municiones.

VEHÍCULO ROBADO

Asimismo, verificaron que el vehículo portaba una placa que no le correspondía y que contaba con requisitoria vigente por el delito de robo agravado.

En el marco de una actuación fiscal, el Ministerio Público formuló inicialmente un requerimiento de proceso inmediato y prisión preventiva, lo que permitió acelerar el desarrollo del proceso penal. Gracias a la solidez de los elementos probatorios presentados, se logró una condena efectiva superior a ocho años de prisión.

Este resultado reafirma el compromiso del Ministerio Público en la lucha contra la criminalidad, especialmente en delitos que afectan la seguridad pública y la fe pública, contribuyendo a garantizar el orden y la tranquilidad ciudadana.