Huánuco: reducen en un 24% déficit de docentes con proceso de reasignación por racionalización

El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Tingo María dictó nueve meses de prisión preventiva contra Gabriel Gonzales Echevarría, investigado por el delito de robo agravado en agravio de Keisi Mey Quispe Baldeón, trabajadora de la farmacia Alysfarma.

La audiencia, realizada de forma virtual este sábado, estuvo dirigida por el juez Adler Justiniano Guerra, quien ordenó que el imputado sea internado en el penal de Huánuco mientras continúan las diligencias a cargo del Ministerio Público.

El magistrado determinó que existen graves y fundados elementos de convicción, así como un alto peligro de fuga y de obstaculización, por lo cual declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva solicitado por la Fiscalía del Cuarto Despacho Penal.

Gonzales Echevarría fue puesto de inmediato a disposición de la Policía Judicial, que deberá trasladarlo al establecimiento penitenciario donde cumplirá la medida coercitiva.

La agraviada exige justicia mientras avanza el proceso por un delito que, de ser probado, podría acarrear una pena superior a los 20 años de prisión.