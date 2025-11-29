Con la finalidad de cerrar brechas a la falta de docentes en instituciones educativas de su ámbito, la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Huánuco, a través del Área de Gestión Institucional, recientemente llevaron a cabo el Proceso de Reasignación por Racionalización 2025.

De acuerdo con la Resolución Viceministerial n.° 071-2024 y su modificatoria RVM n.° 075-2025 MINEDU, reasignaron 13 maestros, incluyendo un director, dos docentes de inicial, dos de primaria y ocho de secundaria.

En el caso del director deberá asumir sus funciones el primer día hábil de enero, mientras que los docentes lo harán el 1 de marzo de 2026.

REQUERIMIENTO

Según el Econ. Alex Fretel Almonacón y la especialista en racionalización Econ. Stephanie Cajas Santamaría, la provincia de Huánuco requiere 54 docentes, y con estas 13 reasignaciones se cubre el 24% del déficit total.

La gestión del director de la UGEL Huánuco, Francisco Pérez Naupay, logró identificar docentes excedentes y necesidad de plazas en instituciones educativas de su jurisdicción concretándose este proceso.