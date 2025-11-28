Implementan mobiliario, juguetes y materiales educativos en PRONOEI de Amarilis

En el marco de las acciones de prevención del delito y de protección de la seguridad ciudadana, la Fiscalía Provincial Especializada en Prevención del Delito de Leoncio Prado, encabeza el fiscal provincial Edwyng Saavedra Luján, viene trabajando de manera coordinada con la Jefatura Zonal Junín de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC). El objetivo es evitar la comercialización ilegal de productos pirotécnicos durante las fiestas navideñas.

Esta labor conjunta busca garantizar que la venta de pirotécnicos se realice exclusivamente en locales autorizados y debidamente habilitados por las municipalidades, evitando así la oferta en la vía pública y reduciendo los riesgos de accidentes durante las celebraciones de fin de año.

La Fiscalía Provincial de Leoncio Prado exhorta a la ciudadanía a adquirir productos pirotécnicos únicamente en establecimientos formales, los cuales cuentan con las condiciones de seguridad necesarias para su almacenamiento y venta. De esta manera, se previene no solo la comercialización ilegal, sino también incidentes que puedan poner en riesgo la integridad de la población, especialmente de los niños.

Recomendaciones para la población: comprar productos pirotécnicos únicamente en comercios autorizados. Evitar adquirirlos en la vía pública, donde no garantiza su calidad ni seguridad.

La Fiscalía reafirma su compromiso de trabajar de manera articulada con las autoridades locales para asegurar una Navidad y un fin de año seguros para todos los ciudadanos de la región Huánuco. Asimismo, recuerda que el uso indebido de pirotécnicos puede generar consecuencias legales y sanciones para quienes incumplan la normativa vigente.