Una grave situación se registró la mañana del martes en el Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari en Amarilis, cuando una paciente en estado crítico tuvo que ser trasladada por las escaleras hasta el tercer piso, debido a que el ascensor se encontraba inoperativo.

Ante la emergencia y la ausencia de una solución inmediata, personal de salud del hospital —entre obstetras, enfermeros y técnicos— asumió el riesgo de trasladar a la paciente en una silla de ruedas, exponiendo tanto la vida de la usuaria como la suya propia, en un esfuerzo por garantizar su atención oportuna.

SIN PLAN B

Según testigos, no existió un protocolo de contingencia ni una respuesta efectiva por parte de la administración del establecimiento frente a esta falla, lo que evidenció serias deficiencias en la gestión hospitalaria y el mantenimiento de equipos críticos.

De acuerdo con declaraciones del propio personal del hospital, el ascensor afectado lleva cerca de dos años en condiciones deficientes, periodo durante el cual se habrían realizado cobros por concepto de mantenimiento, sin que el equipo funcione de manera adecuada.

ES SOLO UNO DE OTROS PROBLEMAS MAYORES

Trabajadores y ciudadanos cuestionaron que este no sería un hecho aislado, sino parte de una problemática estructural que afecta al sistema de salud regional, reflejada en equipos sin mantenimiento, infraestructura deteriorada y servicios que solo existen en documentos administrativos, mientras los riesgos recaen directamente sobre pacientes y personal médico.

La situación ha generado cuestionamientos sobre las responsabilidades de las autoridades regionales, en especial del Gobierno Regional de Huánuco (GRH), encabezado por el gobernador Antonio Pulgar, a quien se le exige priorizar el sector salud y garantizar condiciones mínimas de seguridad y atención digna en los establecimientos públicos.

SISTEMA POR LOS SUELOS

Asimismo, advierte que si este tipo de deficiencias se presentan en un hospital de referencia de la capital regional, la realidad en los centros de salud de zonas rurales y alejadas podría ser aún más crítica, con limitaciones de personal, equipos y logística para atender emergencias.

La ciudadanía demanda la intervención inmediata de los órganos de control, así como acciones concretas para asegurar el mantenimiento de los equipos hospitalarios y evitar que situaciones similares vuelvan a poner en riesgo la vida de gestantes, madres y niños.