Vicepresidenta de Investigación de la UNDAR destaca en I Feria de Divulgación Científica UNT 2025

El sector La Esperanza, en el distrito de Amarilis, inicia una nueva etapa de desarrollo tras la puesta en funcionamiento del servicio de electrificación en los jirones San Lorenzo, San Diego y el pasaje San Borja, una intervención largamente esperada que beneficia a miles de personas que transitan a diario por esta zona estratégica.

Este avance se complementa con la ejecución de más de 18 kilómetros de afirmamiento y alineamiento de vías, mejorando de manera significativa la transitabilidad vehicular y peatonal, así como el acceso a servicios básicos, centros educativos y actividades comerciales. De forma directa e indirecta, las obras impactan positivamente en más de 30 mil vecinos.

TRABAJOS VIALES

Los trabajos viales se desarrollaron en tres tramos prioritarios: el primero en la avenida San Francisco; el segundo en los jirones San Pablo, San Carlos, Divino Maestro y el pasaje San Jorge; y el tercero en Jesús de Nazareno, calle 4 y el jirón San Carlos, consolidando una red vial más segura y funcional para la población.

Estas intervenciones fueron posibles gracias al Convenio de Colaboración Interinstitucional suscrito en 2025 entre la Municipalidad Distrital de Amarilis y el Batallón de Ingeniería de Combate Motorizado “Huascarán” N.° 112 del Ejército del Perú – Tingo María, que permitió disponer de maquinaria pesada, capacidad técnica y personal especializado para ejecutar los trabajos.

TRABAJO COORDINADO

De manera paralela, la implementación del servicio de electrificación se concretó mediante las gestiones de la comuna distrital ante la empresa Electrocentro, reafirmando una política de articulación estratégica con el sector privado orientada a cerrar brechas históricas en infraestructura básica.

El alcalde distrital, Roger Hidalgo, destacó que estas acciones evidencian una gestión basada en resultados. “Cuando hay decisión política y trabajo articulado, las obras llegan. Hoy La Esperanza cuenta con luz y mejores vías, lo que se traduce en seguridad, desarrollo y dignidad para nuestras familias. Nuestro compromiso es que ningún sector de Amarilis quede relegado”, señaló.

Los vecinos resaltaron el impacto inmediato en su vida cotidiana. Clementina, residente del jirón San Lorenzo, expresó: “Antes caminábamos con dificultad y en oscuridad. Hoy nuestras calles están afirmadas y tenemos luz. Esto nos devuelve tranquilidad y nos hace sentir escuchados”.