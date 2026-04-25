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Darwin Villanueva Durand, un padre de familia solicitó la tenencia de su hijo de 6 años, tras denunciar presuntos actos de violencia física y psicológica por parte de la madre del menor. Según indicó, ha presentado más de 20 denuncias desde el año 2022; sin embargo, asegura que todas fueron archivadas.

“Desde el 2022 vengo denunciando con evidencias, como fotografías y videos, ante la comisaría y la fiscalía, pero todos los casos han sido archivados”, señaló Darwin tras sostener que una de las pruebas presentadas —una fotografía de la espalda del menor con lesiones, presuntamente causadas con una correa— también fue desestimada. Según refiere, las autoridades habrían considerado el hecho como una medida correctiva.

LO DETIENEN EXTRAÑAMENTE

Villanueva indicó que en 2025 volvió a denunciar los presuntos hechos de violencia, pero asegura que en dichas ocasiones terminó detenido. “Cada vez que denuncio, yo quedo detenido. No entiendo por qué sucede esto”, afirmó.

Asimismo, cuestionó el entorno de la madre del menor, Magiori Adelina Huaylas Sumarán (27). Según dijo, ella estudia Derecho y tendría vínculos con abogados, policías y fiscales, lo que —a su juicio— habría influido en el curso de sus denuncias.

EVALUARON EN CÁMARA GESELL

El padre también señaló que el menor fue evaluado en cámara Gesell, donde habría manifestado que su madre lo agrede físicamente. “Mi hijo dijo que su madre llega molesta, le pega con correa, con cable y le jala el cabello”, afirmó.

En ese contexto, pidió que se le otorgue la tenencia del niño. “No encuentro justificación para castigar así a un menor. Si ella quiere continuar con su vida de salidas a fiestas, que me entregue a mi hijo. Yo puedo hacerme cargo”, expresó.

Villanueva aseguró que, durante los periodos en los que compartió la custodia del menor, cumplió con sus responsabilidades como padre. “Lo llevaba al colegio a tiempo y lo apoyaba con sus tareas”, indicó.

Además, afirmó que el niño lo llama con frecuencia para pedirle comida cuando su madre no se encuentra en casa. “Me dice que tiene hambre y voy a llevarle alimentos. Me preocupa su situación”, agregó. También mencionó que habría otra menor que no es su hija en condiciones similares.

Finalmente, el padre pidió a las autoridades judiciales revisar su caso. “Espero que esta vez los jueces tomen conciencia y me otorguen la tenencia de mi hijo”, concluyó.