En el marco del Día Internacional del Libro, que se conmemora cada 23 de abril, el Establecimiento Penitenciario de Huánuco puso en marcha una serie de actividades orientadas a fomentar el hábito de la lectura y promover la resocialización a través de la cultura. La iniciativa estuvo dirigida a una población superior a los tres mil internos.

Bajo el lema “La lectura nos hace libres”, la actividad principal fue una jornada de lectura en la que participaron internos de los 11 pabellones del recinto. Durante la actividad se desarrollaron dinámicas de análisis de textos, evidenciando los avances alcanzados en los programas de educación básica que se imparten en el penal.

Fomento de la educación y la reinserción

El director del penal, Walter Vásquez Rodríguez, destacó que el acceso a los libros constituye una herramienta clave en los procesos de cambio personal. En ese sentido, resaltó el rol de la biblioteca central “Dr. Javier Pulgar Vidal”, adscrita al área de educación penitenciaria, que alberga más de 4 mil ejemplares de diversos géneros literarios y está bajo la responsabilidad de la servidora penitenciaria Iveth Martel Ospina.

Con el objetivo de garantizar el acceso al material bibliográfico, el establecimiento cuenta con un sistema descentralizado: cada pabellón dispone de una biblioteca adyacente, lo que facilita el estudio y la recreación diaria de los internos. Estos espacios son administrados por los propios reclusos, quienes cumplen funciones como promotores de lectura y cultura, con el acompañamiento del área educativa.

Espacios dinámicos

“La biblioteca ‘Dr. Javier Pulgar Vidal’ y sus sedes en cada pabellón no son solo depósitos de libros, sino espacios dinámicos que, gracias al trabajo conjunto del área de educación y los internos promotores, permiten el desarrollo de habilidades críticas y conocimientos necesarios para su reintegración a la sociedad”, señaló Vásquez Rodríguez.

La jornada incluyó espacios grupales de lectura, tanto silenciosa como compartida, en cada uno de los pabellones, promoviendo la reflexión y el intercambio de ideas entre los participantes.

Con esta iniciativa, el Establecimiento Penitenciario de Huánuco reafirma su compromiso con la educación como eje de transformación social, demostrando que el conocimiento no tiene límites y que cada libro abierto representa una oportunidad real de cambio y una puerta hacia una reinserción con valores y propósito.