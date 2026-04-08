Huánuco: sentencian a 16 años de pena por transportar droga y municiones de fusil

Un padre de familia junto a su hijo, fue detenido por efectivos de la comisaría de Ambo, bajo la dirección del capitán PNP Víctor Vargas Atarama, por presunta implicancia en el delito contra la seguridad pública, en las modalidades de fabricación, comercialización, uso o porte ilegal de arma de fuego, así como tenencia de materiales peligrosos.

La intervención de Rufino Santos Valle Janampa (54) y Darwin Valle Villanueva (28) ocurrió la madrugada del domingo 5 de abril en el centro poblado de Maraypata, distrito y provincia de Ambo.

Los agentes acudieron al llamado de auxilio de las autoridades de Maraypata, quienes alertaron que los ocupantes de un camión cisterna habrían realizado disparos al aire luego de que una camioneta que se dirigía hacia Ambo no les cediera el paso.

RETENIDOS EN LOCAL COMUNAL

En un vehículo particular los efectivos policiales se trasladaron por más de una hora hasta el lugar, donde fueron recibidos por el juez de paz, Samuel Figueroa Alarcón y el teniente gobernador, Honorio Inocente Castañeda, e informaron que los sospechosos habían sido retenidos en el local comunal.

Luego de la elaboración del acta de entrega, los agentes procedieron al registro personal. En poder de Darwin Valle encontraron un revólver marca Smith & Wesson con el número de serie limado, abastecido con cinco municiones. Además, en su morral hallaron más cartuchos, 6,050 soles en efectivo y dos equipos móviles.

DESTINO DE LA CARGA

Al ser consultados sobre la carga que transportaban en el camión cisterna —de colores blanco, azul y rojo, marca Hyundai, modelo HD78, de placa ARL-837—, los intervenidos indicaron que trasladaban aproximadamente 500 galones de petróleo, cuyo destino final sería el poblado de Yuragmarca, en la provincia de Pachitea.

En la dependencia policial, durante una inspección minuciosa del vehículo la policía halló cajas que contenían material explosivo, entre ellos mechas lentas y fulminantes. Las autoridades no descartan que estos materiales estuvieran destinados a actividades de minería ilegal en zonas altoandinas.