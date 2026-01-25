Niña de 07 años cae de puente y desaparece en las aguas del río en Pasco

El Ministerio Público del Distrito Fiscal de Huánuco, a través de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Leoncio Prado y bajo la dirección del fiscal provincial Alex Misari, logró que se imponga una sentencia de 14 años de pena privativa de libertad efectiva contra Marcelino Chuquino. El ahora sentenciado fue hallado responsable del delito contra la libertad sexual, en la modalidad de tocamientos indebidos en menores, cometido en agravio de su propia hija de 13 años.

SE VALIÓ DE SU CERCANÍA FAMILIAR

Los hechos ocurrieron en el Centro Poblado San Antonio de Padua, distrito de Cholón, provincia de Marañón, durante diversas fechas del mes de octubre de 2020. Según el requerimiento presentado por la Fiscalía, el implicado aprovechó su condición de progenitor para realizar tocamientos en las partes íntimas de la víctima mientras esta se encontraba en su vivienda por motivo de una visita familiar.

SE QUEDÓ SIN SALIDA

La acusación estuvo sustentado mediante diversos medios probatorios, incluyendo la Ficha de Valoración de Riesgo, que calificó la situación de la menor como de riesgo severo. Asimismo, presentaron declaraciones testimoniales y el acta de nacimiento que acredita la minoría de edad de la agraviada.

Además de la pena privativa de libertad, la Fiscalía obtuvo la fijación de una reparación civil de S/ 8000.00 a favor de la menor. Como medidas complementarias, se dispuso la inhabilitación definitiva del sentenciado para ingresar o reingresar al servicio docente o administrativo en instituciones de educación, así como la obligatoriedad de someterse a un tratamiento terapéutico especializado.