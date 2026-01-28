Ordenaron doce meses de prisión preventiva para Jesús Anthonio Argomedo Calderón y Chris Lucero Díaz Grados, por el delito de lavado de activos en su forma agravada, en la modalidad de transporte y traslado por territorio nacional de dinero de origen ilícito. La pareja fue detenida cuando transportaban 37 mil 800 soles sin poder justificar el origen.

La Fiscalía Provincial Especializada contra la Criminalidad Organizada de Huánuco (FECCOR) logró que el Juzgado de Investigación Preparatoria de Aucayacu dicte prisión preventiva por el plazo de doce meses contra Jesús Argomedo y Chris Díaz, por encontrarse presuntamente inmersos en el delito de lavado de activos, en agravio del Estado.

A PRISIÓN

La decisión judicial se sustentó en graves y fundados elementos de convicción, así como en el alto riesgo de fuga y de obstaculización de la investigación. Ambos sujetos fueron intervenidos el 23 de enero de 2026, en la carretera marginal Fernando Belaunde Terry (Pucayacu), cuando transportaban S/ 37,800.00 en efectivo.

Las diligencias fiscales revelan que el monto incautado estaría vinculado a actividades de tráfico ilícito de drogas, con conexiones en la provincia de Pataz (La Libertad), zona identificada como foco crítico de criminalidad organizada, minería ilegal y narcotráfico.

INVESTIGAN SUS NEXOS

Los sujetos permanecerán en reclusión mientras continúan las investigaciones para determinar el alcance de sus actividades ilícitas y posibles nexos con organizaciones criminales.

Frente a este resultado, los fiscales de la FECCOR Huánuco, ratifican su compromiso de combatir de manera frontal el delito de delito de lavado de activos, organización criminal y demás conductas ilícitas que afectan gravemente el orden público y la seguridad de la población.