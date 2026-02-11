El Ministerio Público, a través de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, solicitó nueve meses de prisión preventiva contra un alumno de la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional de la Policía Nacional del Perú, investigado por el presunto delito de tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos sin consentimiento, en agravio de una mujer de 28 años.

El requerimiento fue presentado por el fiscal provincial Brosely Osco Mamani, del Distrito Fiscal de Huánuco.

De acuerdo con la investigación preliminar, los hechos habrían ocurrido en la madrugada, cuando la presunta agraviada estaba descansando en una habitación de un inmueble ubicado en Amarilis.

En esas circunstancias, el investigado Jeferson Ramírez Ávalos (20), habría ingresado sin autorización al ambiente y realizado actos indebidos sin el consentimiento de la víctima.

Según la denuncia, el acusado se habría aprovechado del estado de indefensión en el que se encontraba la mujer para cometer el presunto delito.

LO DEJAN SIN ARGUMENTOS

Durante las diligencias preliminares, el Ministerio Público recabó diversos elementos de convicción que sustentan el pedido de prisión preventiva. La audiencia para evaluar el requerimiento se encuentra pendiente de programación, en la que se debatirá la procedencia de la medida solicitada.

El Ministerio Público reafirmó su compromiso con la defensa de la legalidad y la persecución de los delitos que vulneran la libertad e indemnidad sexual, conforme al marco constitucional y legal vigente.