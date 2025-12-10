La Amazonía bajo amenaza: Minería ilegal arrasa zonas de Huánuco y Ucayali

El proyecto de mejoramiento de la carretera Higueras–Cozo, de 6 kilómetros, ejecutado por el Gobierno Regional de Huánuco (GRH) a través de la Dirección Regional de Transportes, continúa paralizado desde julio de 2025. A diciembre de este año, no existe información oficial sobre las causas de la suspensión ni sobre el tiempo que podría prolongarse.

En el lugar, el abandono es evidente: la empresa contratista se ha retirado por completo y no queda maquinaria, personal ni actividad alguna. Hasta el momento de la paralización, la obra registraba apenas un 45.45 % de avance físico, y debido a la falta de reinicio, los pobladores ya la califican como una obra abandonada.

Los vecinos de la zona de influencia exigen respuestas urgentes a las autoridades locales y regionales. Señalan que la carretera es vital para la transitabilidad y desarrollo de sus comunidades, y cuestionan el silencio institucional frente a una situación que califican de negligente.

“Es una obra que debía culminar el 17 de agosto de 2025. La suspendieron sin explicar los motivos. Ayer (8 de diciembre) recorrí la zona y no hay maquinaria ni personal. Pregunté a los pobladores de Cozo y me dijeron que la empresa se retiró en octubre”, señaló el exdirector regional de Transportes, Linder Teodoro.

El exfuncionario también cuestionó la promesa hecha por el gobernador regional, Antonio Pulgar Lucas, cuando colocó la primera piedra del proyecto. “¡Qué tal promesa! Compraron maquinarias, pero se la dieron a otra empresa por contrato, y ahí está: abandonada, sin saber hasta cuándo”, manifestó.

La población exige que el GRH informe con transparencia qué ocurrió con la obra, quiénes son los responsables de su paralización y cuándo se retomarán los trabajos.