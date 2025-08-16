Más de 200 artistas en el II Concurso Internacional de Pintura Rápida en Huánuco

En el marco del operativo policial “Bloqueo y Saturación 2025”, agentes de la Unidad de Operaciones Especiales (UOE) Escuadrón Verde – Terna Huánuco intervinieron un vehículo menor con requisitoria vigente por el delito de hurto de vehículo.

La intervención se realizó en la jurisdicción del distrito de Amarilis, donde se detectó un mototaxi de placa 2600-ZA, color rojo, marca Bajaj, modelo RE Autoriksha Torito 2T. Al verificar sus datos en el sistema ESINPOL, se confirmó que la unidad contaba con una requisitoria vigente, solicitada por la Sección de Protección Vehicular (SEPROVE) Huánuco.

APARECE EL DUEÑO

Posteriormente, se presentó el ciudadano Kerlin J. S. N., quien se identificó como propietario del vehículo. La unidad fue trasladada a la sede del Escuadrón Verde Huánuco y puesta a disposición de la Sección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (SECPIRV) Huánuco, para continuar con las diligencias correspondientes, conforme a ley.

La Región Policial Huánuco reiteró su firme compromiso en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, destacando su labor constante para garantizar la seguridad y tranquilidad de la población.