Desarticulan presunta banda dedicada al robo y receptación de motocicletas en Llata

El caserío de Paujil, en el distrito de Yuyapichis (Puerto Inca), sufrió un segundo ataque por parte de presuntos mineros ilegales en el sector Maquizapallo, afectando nuevamente a los agricultores de la zona.

Ante esto, el director de la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) de Huánuco, Roger Castro, reportó el caso a la Fiscalía Ambiental de Pucallpa y a la mesa técnica regional para exigir una intervención prioritaria, recordando que el primer atentado ocurrió en mayo con la quema de viviendas.

CONFIRMAN MINERÍA ILEGAL

El titular de la DREM aclaró que en el caserío de Paujil no existen mineros inscritos en el proceso de formalización ni con Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), lo que confirma que se trata enteramente de minería ilegal.

Asimismo, precisó que su institución no cuenta con facultades para ejecutar interdicciones directas, pero ya emitió el informe técnico correspondiente para coordinar las acciones con las entidades competentes.

Finalmente, las autoridades locales esperan una pronta respuesta operativa de la Fiscalía y la Policía Nacional, advirtiendo que la minería ilegal también ha reaparecido en otras zonas como Panguana. Se conoce, además, que muchos de los implicados en estas actividades ilícitas en la provincia de Puerto Inca provendrían de regiones del sur del país, como Puno, Cusco y Madre de Dios.