El docente William Raúl Alvarez Flores, fue sentenciado a 20 años 5 meses y 15 días de pena privativa de la libertad, tras un año y medio de ser detenido por la acusación de un menor, víctima de violación sexual. En el juicio oral, el docente se declaró inocente.

Al ser interrogado por la fiscal Lali Apaza Huisa, Álvarez no negó haber citado a su casa al menor, pero dijo que fue solo para conversar y entablar una amistad, que no sabía que tenía 14 años de edad y que se dio cuenta de que era menor cuando llegó a su casa tras citarlo por WhatsApp, al número que le envió un amigo.

Según la versión del docente William, en esos momentos le dijo que no podrían tener una relación, solo una amistad.

POR REDES SOCIALES

Mientras que el agraviado detalló en cámara Gesell que luego de que descargara un aplicativo donde se conoce a personas recibió un mensaje de ¡Hola! a lo que él respondió con también hola e iniciaron conversación. Cuando le preguntó qué pensaba estudiar le respondió Medicina. Willian le dijo entonces que también estudiaba Medicina y le gustaba Cardiología, para luego ofrecerle enseñar dicha materia.

Coordinaron para que el menor fuera a su casa el mismo día, incluso ofreció pagarle el taxi. Para entonces el agraviado le dijo que tenía 14 años y el hoy sentenciado le dijo que él tenía 20 años. Al llegar, narró, el docente le hizo subir al tercer piso de la casa y una vez adentro aseguró la chapa de la puerta.

Casi enseguida empezó a agarrarle y pese a que forcejeó lo arrojó a su cama y lo violentó. Luego lo amenazó con hacerle daño si contaba a alguien lo ocurrido, para luego darle 20 soles para el taxi.

PERPETRÓ OTRO ABUSO

Una semana después, según el menor, volvió a casa de Álvarez porque este lo amenazó con contarle todo a su padre si no iba. Aquel día también abusó de él luego de golpearlo con un cinturón.

Para los jueces del Juzgado Penal Colegiado, la responsabilidad de Álvarez está acreditada con las diversas pruebas. Además de cumplir la pena, deberá pagar 5 500 soles de reparación civil.