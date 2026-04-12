Un operativo inopinado para retiro de propaganda política ubicada en zonas cercanas a los locales de votación, realizó la Fiscalía Provincial Especializada en Prevención del Delito de Huánuco, dirigida por la fiscal Rocío Castro, en el marco de las Elecciones Generales 2026, con la participación de la Policía Nacional del Perú, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Municipalidad Provincial de Huánuco y Defensa Civil.

Durante la intervención, advirtieron la presencia de material propagandístico colocado en inmediaciones de centros de sufragio, lo cual contraviene la normativa electoral vigente. Ante ello, procedieron al retiro inmediato de dichos elementos, con la finalidad de garantizar el normal desarrollo del proceso electoral y el respeto al principio de neutralidad.

MEDIDA PREVENTIVA

El operativo se ejecutó de manera preventiva, buscando evitar posibles infracciones que puedan afectar la transparencia y legalidad de los comicios, así como promover el cumplimiento de las disposiciones establecidas por las autoridades electorales.

El Ministerio Público reafirma su compromiso de velar por la legalidad y el correcto desarrollo de las Elecciones Generales 2026, exhortando a la ciudadanía y organizaciones políticas a respetar las normas vigentes en beneficio de la democracia.