Huánuco: candidata causa asombro en población al iniciar su campaña conduciendo un tractor

La ONPE, a través de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Huánuco, recibió el material de capacitación electoral que será utilizado en los talleres dirigidos a los distintos actores del proceso, en el marco de las Elecciones Generales del 12 de abril de 2026.

El jefe de la ODPE Huánuco, Vidal Montes Mata, destacó que estos materiales permitirán fortalecer la preparación de los miembros de mesa —titulares y suplentes—, personeros de organizaciones políticas, efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, representantes del Ministerio Público, electores y personas con discapacidad, entre otros actores involucrados en la jornada electoral.

PERSONAL AUTORIZADO

Asimismo, precisó que el material será empleado por capacitadores, coordinadores distritales y de centros poblados, quienes tendrán la responsabilidad de instruir a la ciudadanía sobre sus funciones, deberes y derechos durante el proceso electoral.

Entre los materiales recepcionados figuran ánforas de capacitación, cartillas para miembros de mesa, electores y personas con discapacidad; guías de instrucciones para personeros y efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional; así como material informativo para representantes del Ministerio Público y afiches para las jornadas de capacitación. En los próximos días, este material será distribuido a las provincias, distritos y centros poblados de la jurisdicción, con el fin de iniciar formalmente las capacitaciones este 26 de febrero.

CARGAMENTO PROCEDENTE DE LIMA

El cargamento arribó a la ciudad de Huánuco procedente del almacén central de la ONPE en Lima y fue trasladado hasta la sede de la ODPE con resguardo permanente de la Policía Nacional del Perú (PNP). Además, la unidad de transporte contó con sistema de monitoreo satelital y precintos de seguridad, lo que garantizó la integridad del material durante todo el recorrido.

La ODPE Huánuco comprende las provincias de Huánuco, Ambo y Pachitea. En esta jurisdicción fueron sorteados 10,782 miembros de mesa —entre titulares y suplentes— para un total de 1,198 mesas de sufragio.