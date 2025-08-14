Gobernador desfila por el Poder Judicial al estar como reo contumaz

Una anaconda herida fue rescatada por especialistas en una de las pozas de la catarata Santa Carmen, en el distrito de Mariano Dámaso Beraún, tras una alerta emitida por ciudadanos que visitaban la zona.

El hallazgo generó preocupación, ya que el ejemplar —a diferencia de su comportamiento habitual— permanecía inmóvil, lo que evidenciaba un posible estado de vulnerabilidad.

Al ser intervenida, constataron que la serpiente presentaba escamas maltratadas, heridas en el hocico y signos claros de haber estado en cautiverio, lo que hace presumir que fue usada como atracción turística y posteriormente abandonada, o bien que logró escapar de sus captores.

Actualmente, el animal recibe atención veterinaria especializada para su recuperación, y se espera su pronta reubicación en un entorno natural adecuado.

TENENCIA ILEGAL ES DELITO

Las autoridades recordaron que la tenencia ilegal de fauna silvestre constituye un delito ambiental y exhortaron a la población a denunciar cualquier caso de cautiverio o maltrato. “Los animales silvestres no son entretenimiento. Su hábitat es la naturaleza, no la exhibición”, recalcaron.

La catarata Santa Carmen se ubica en la región Huánuco, a 8 km de la ciudad de Tingo María y a 2.5 km de la carretera central, en la zona conocida como Las Palmas.