Mortificados e indignados, médicos, enfermeras, profesionales de la salud y técnicos protestan en rechazo al cambio de director del Hospital Regional “Hermilio Valdizán” de Huánuco, Fernando Alberto Amblódegui García.

Según los trabajadores, los cambios en las jefaturas del nosocomio y las observaciones sobre las irregulares compras realizadas fueron los motivos de su despido.

“Hemos venido trabajando articuladamente con el director Alberto Fernando Amblódegui. Cuando asumió el cargo, se comprometió a trabajar en la negociación colectiva, lo cual se logró con todo su equipo de servicio. Ante los rumores de su posible retiro, fuimos a pedirle al director de la DIRESA que no lo cambien, pero no nos hicieron caso”, expresó Hugo Espinoza Pedraza, Secretario General del Sindicato Unificado de Trabajadores del Hospital.

Los trabajadores presumen que los cambios en todas las jefaturas del hospital y la evaluación por resultados habrían sido el detonante para su retiro como director.

“La sorpresa fue que, cuando llegó al área de logística, se generó el problema. Un pequeño grupo no quiso aceptar esa decisión. Mediante llamadas telefónicas desde el Gobierno Regional, le dijeron al director Amblódegui por qué estaba haciendo cambios sin consultar”, denunció Espinoza.

Expedientes observados

“El hospital es una unidad ejecutora con una amplia programación presupuestal, por lo que deben venir profesionales de gran trayectoria pública, no médicos que estén experimentando en el cargo. El doctor Amblódegui estaba tomando acciones concretas. En su despacho tenía como cinco expedientes observados que no les dio curso porque no coincidían con los presupuestos del mercado, como la compra de pan a 80 céntimos la unidad, el pollo en pie a 22 soles, entre otros”, indicó Espinoza.

Además, está en observación la compra de máquinas de anestesia de marcas chinas, las cuales no fueron aceptadas, y un excimer láser para oftalmología, que los médicos no han recibido.

“Cada año, la gestión de Pulgar cambia de director. Esto no es un juego; es una institución que vela por la salud de la población. Si no nos hacen caso, no vamos a dejar entrar a los representantes al hospital”, advirtió.

Son cinco sindicatos de trabajadores los que respaldan al médico cirujano Alberto Fernando Amblódegui García: el Sindicato de Administradores, Médicos, Enfermeras, Obstetras y Personal Técnico.