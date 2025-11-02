Huánuco: cae un pedido por la justicia por tráfico ilícito de droga

Con el propósito de fortalecer la preparación del personal de Serenazgo y garantizar una atención oportuna y eficaz ante emergencias, la Municipalidad Provincial de Huánuco, desarrolló la jornada de “Capacitación básica y práctica en primeros auxilios”, dirigida a los efectivos que integran el cuerpo de seguridad ciudadana.

La actividad estuvo a cargo de instructores especializados de la Compañía de Bomberos Salvadora Huánuco N.º 52, quienes brindaron una completa sesión teórico-práctica sobre el protocolo PAS (Proteger, Alertar y Socorrer), además de temas esenciales como el reconocimiento de signos vitales, atención de casos de asfixia por atragantamiento, reanimación cardiopulmonar (RCP), control de hemorragias, inmovilización de fracturas, atención de quemaduras y traslado seguro de personas accidentadas, entre otros procedimientos de emergencia.

PLAN DE DESARROLLO

La capacitación se desarrolló en el marco del Plan de Desarrollo de las Personas (PDP) 2025, impulsado por la Oficina de Desarrollo de Recursos Humanos, a través del Área de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el objetivo de fortalecer las competencias del personal de Serenazgo en la aplicación de técnicas básicas de primeros auxilios que les permitan actuar con seguridad, rapidez y eficiencia ante cualquier situación de riesgo.

El alcalde Antonio Jara destacó la importancia de este tipo de actividades formativas.

Los serenos participantes mostraron gran interés y disposición durante las prácticas, reafirmando su compromiso de servir con responsabilidad y empatía a la comunidad huanuqueña.

Con esta iniciativa, la Municipalidad Provincial de Huánuco continúa fortaleciendo las capacidades de su personal operativo, promoviendo una cultura de prevención, solidaridad y atención inmediata ante cualquier eventualidad.