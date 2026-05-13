Huánuco: joven motociclista muere tras choque con ómnibus interprovincial

El mototaxista Danilo Ambrosio Sánchez, detenido por captar a una menor a través del TikTok, pedirle fotos íntimas y citarla para cometer actos de connotación sexual, será internado en el penal para cumplir prisión preventiva de 9 meses que dictó un juez de investigación preparatoria en audiencia realizada el fin de semana.

El sujeto de 20 años de edad captó a la niña de 12 años de edad -hace casi un mes- a través de la red social TikTok y luego a través del WhatsApp le habría pedido enviarle fotos mostrando sus partes íntimas.

LA CITÓ

Posteriormente la citó para encontrarse frente a una institución educativa, donde según el relato de la agraviada, le habría dado un beso. Y ya le había citado para nuevamente encontrarse, pero frente a otra institución educativa cuando su hermano descubrió lo que ocurría.

El caso fue denunciado en el Departamento de Investigación Criminal que en coordinación con la fiscal de turno se programó un operativo que terminó con la captura del presunto agresor. Con los indicios y evidencias encontrados durante la investigación preliminar la fiscal solicitó su prisión preventiva.