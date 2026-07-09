Huánuco: Presunto ataque de mineros ilegales en Paujil se repite y autoridades

El Poder Judicial condenó a Guillermo Borroneo a seis años y diez meses de pena privativa de la libertad efectiva por el delito de fabricación, comercialización, uso o porte ilegal de armas de fuego y municiones, en agravio del Estado peruano.

La sentencia fue obtenida por la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Pachitea ante el Juzgado Penal Colegiado, que valoró las pruebas presentadas por el fiscal provincial Leoncio Céspedes López, del Primer Despacho.

AGOSTO 2025

Los hechos ocurrieron la madrugada del 10 de agosto de 2025, durante una fiesta comunal realizada en la zona de Piruro, centro poblado de Yuragmarca, distrito de Panao, provincia de Pachitea. Según la investigación fiscal, un disparo al aire alertó a los asistentes, quienes iniciaron la búsqueda del presunto responsable y lograron intervenir a Guillermo Borroneo en flagrancia.

Durante el registro personal, los pobladores hallaron en su poder cuatro cartuchos de escopeta, por lo que fue retenido y posteriormente puesto a disposición de la Policía y del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

Durante el proceso judicial, el acusado se acogió parcialmente a la conclusión anticipada del juicio, aceptando los hechos materia de acusación. No obstante, el debate continuó respecto a la pena y al monto de la reparación civil.

Además de la pena de prisión efectiva, el Juzgado Penal Colegiado de Huánuco impuso al sentenciado el pago de S/ 1,000 por concepto de reparación civil a favor del Estado, 180 días multa y la pena de inhabilitación, conforme a lo establecido en la sentencia.