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Arcenio Abarca, de 50 años, fue sentenciado a 14 años de pena privativa de la libertad efectiva por los delitos de tráfico ilícito de drogas y tenencia ilegal de armas de fuego y municiones. La condena fue obtenida a solicitud de la Fiscalía Provincial Especializada en Delito de Tráfico Ilícito de Drogas – Sede Tingo María.

De acuerdo con la investigación fiscal, Abarca facilitaba un predio de 34 hectáreas ubicado en el sector Pueblo Libre, distrito de Pólvora, provincia de Tocache, región San Martín. En este lugar funcionaba un laboratorio clandestino destinado al procesamiento de pasta básica de cocaína (PBC).

Durante el operativo antidroga, realizado el 30 de mayo de 2014, las autoridades hallaron insumos químicos, utensilios con adherencias de droga y un laboratorio rústico utilizado para la maceración de hoja de coca.

Asimismo, como parte de la intervención, se incautaron 11 municiones calibre 9 mm-PB, cartuchos para escopeta calibre 16, una escopeta y armas de fabricación artesanal conocidas como “tramperos”.

NIEGAN VÍNCULO

Arcenio Abarca fue intervenido en las inmediaciones del predio. Aunque su defensa alegó que no tenía vinculación con los hechos, la Fiscalía presentó elementos de convicción e indicios que acreditaron su relación con el inmueble y con la infraestructura utilizada para las actividades ilícitas.

El Juzgado Penal impuso ocho años de prisión por el delito de tráfico ilícito de drogas y seis años por tenencia ilegal de armas, sumando un total de 14 años de pena privativa de la libertad efectiva. Además, le impuso 180 días-multa, cinco años de inhabilitación y el pago de S/ 11 000 por concepto de reparación civil a favor del Estado.