A 35 años de pena privativa de libertad efectiva ordenó el Juzgado contra José Medrano, como autor de los delitos de violación sexual de persona en estado de inconsciencia y robo agravado, en agravio de una joven de iniciales M.E.L.B. luego del sustento legal de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco – Primer Despacho.

El juicio oral estuvo a cargo del fiscal Albert Emerson Atencio Salinas, quien sustentó con firmeza y solvencia jurídica los elementos probatorios que permitieron acreditar la responsabilidad penal del sentenciado.

Los hechos ocurrieron el 10 de octubre de 2021, aproximadamente a la 1:30 de la madrugada, cuando la agraviada abordó un trimóvil rojo y blanco tras salir de un local nocturno. Luego de dejar a su acompañante en su domicilio, el condenado continuó el trayecto con la víctima y detuvo el vehículo en una zona oscura, donde la sujetó del cuello y la asfixió hasta dejarla inconsciente.

APROVECHÓ SU VENTAJA

Aprovechando el estado de indefensión de la joven, perpetró la agresión sexual y posteriormente sustrajo sus pertenencias, entre ellas su celular, billetera y prendas de vestir, abandonándola en el lugar para luego darse a la fuga.

Durante el juicio, el Ministerio Público acreditó los hechos mediante la declaración de la agraviada en cámara Gesell (prueba anticipada), pericias médico-legales, psicológicas y biológicas, así como actas de reconocimiento y demás elementos de convicción que permitieron al órgano jurisdiccional alcanzar certeza sobre la comisión de los delitos y la plena responsabilidad del acusado.

En ese sentido, se impuso la pena máxima de 35 años de prisión efectiva, al configurarse concurso real de delitos, al haberse vulnerado gravemente la libertad sexual y el patrimonio de la víctima, determinándose además que la conducta desplegada evidenció un alto grado de reprochabilidad y afectación a la integridad física y psicológica de la agraviada.

Asimismo, el juez fijó el pago de S/ 11,910 por concepto de reparación civil a favor de la víctima.