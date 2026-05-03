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Con el objetivo de asegurar un servicio alimentario efectivo, oportuno y de calidad, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) lideró el tercer operativo de control del Programa de Alimentación Escolar (PAE), iniciativa que también busca fortalecer la confianza de la comunidad educativa mediante la supervisión en tiempo real de los procesos.

El operativo se desplegó de manera simultánea en instituciones educativas usuarias del PAE en todas las regiones del país. Al igual que en el primer y segundo operativo, realizados en marzo e inicios de abril, respectivamente, se movilizaron equipos de vigilancia en 500 instituciones educativas a nivel nacional, beneficiando a más de 400 000 usuarios del servicio alimentario.

EMPEZÓ EN INMACULADA

En la región Huánuco, el operativo se inició en la IEI n.° 006 Inmaculada Niña María, ubicada en el distrito de Huánuco. Desde tempranas horas, el equipo técnico del PAE verificó el adecuado almacenamiento de los productos, así como la preparación, servido y consumo de los desayunos elaborados con los alimentos proporcionados por el programa.