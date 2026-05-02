El Poder Judicial ordenó nueve meses de prisión preventiva contra Alexander Callán Tarazona (25), Piter Amasifuén Paredes (49) y José Amasifuén Paredes (29), investigados como presuntos coautores del delito de robo agravado en agravio del grifo Petroamérica, ubicado en la provincia de Leoncio Prado.

La medida fue solicitada por la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Leoncio Prado, a través de su primer despacho, y sustentada por la fiscal provincial Elia Garay Bacilio, quien presentó elementos de convicción que vinculan a los imputados con el hecho delictivo.

De acuerdo con la investigación fiscal, el asalto ocurrió la madrugada del 27 de abril de 2026, alrededor de la 1:30 a.m., en el establecimiento situado en el kilómetro 480 de la carretera Fernando Belaunde Terry.

Las pesquisas señalan que dos de los implicados llegaron al lugar a bordo de una motocicleta. Uno de ellos descendió portando una réplica de arma de fuego, con la que amenazó a los trabajadores del grifo y les arrebató dos canguros que contenían aproximadamente S/ 5000, producto de la venta del día.

En tanto, el tercer investigado habría cumplido labores de vigilancia previa, verificando las condiciones para facilitar el robo y la posterior fuga, lo que evidenciaría una acción coordinada entre los tres.

Tras la denuncia, efectivos de la Policía Nacional del Perú realizaron un operativo que permitió la captura en flagrancia de los sospechosos, así como la recuperación de parte del dinero sustraído y la incautación de evidencias, entre ellas la réplica del arma y otros objetos utilizados durante el ilícito.

El Ministerio Público sostuvo que existen graves y fundados elementos de convicción, además de riesgos de fuga y de obstaculización de la justicia. En ese sentido, el Poder Judicial declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva, garantizando la continuidad de las investigaciones y la sujeción de los imputados al proceso penal. El Ministerio Público reafirma su compromiso en la lucha contra la criminalidad, actuando con firmeza frente a delitos que afectan la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía.