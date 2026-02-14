ATFFS inspecciona zonas impactadas por minería en Santo Domingo de Anda

La campaña electoral en la región de Huánuco comienza a verse empañada por hechos ajenos al debate de ideas. En las últimas horas, el candidato a diputado por Renovación Popular, Esteban Pavletich Figueroa (quien postula con el número 3 denunció actos de vandalismo contra su propaganda política.

Según imágenes registradas a las 4:43 de la madrugada del 11 de febrero de 2026, un individuo fue captado mientras arrancaba y destruía parte de un cartel de campaña del candidato. El material audiovisual viene circulando en redes sociales y habría sido puesto en conocimiento de las autoridades correspondientes.

SE BURLAN DEL PACTO ÉTICO

El hecho reabre el debate en torno al denominado pacto ético de respeto entre organizaciones políticas y candidatos, anunciado al inicio de la contienda electoral. Para diversos sectores ciudadanos, estos compromisos corren el riesgo de quedar solo en declaraciones si no se traducen en conductas concretas que garanticen una competencia democrática y alturada.

“Lo que debería ser una campaña centrada en propuestas para el desarrollo de la región —en ámbitos como salud, educación, infraestructura y generación de empleo— se ve afectado por acciones que fomentan la confrontación y deterioran el clima político. Estamos mostrando una candidatura seria con propuesta y hay personas que no les gusta eso”, refiere Pabletich.

Tras indicar que van a denunciar este hecho al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) según la ley hay un castigo. “Los malhechores han pasado con un cúter le han hecho un corte y luego lo hay jalado y votado la parte cortada. No quiero individualizar, pero hago un llamado a jugar limpio que sea una campaña de propuestas para el bien de Huánuco”, finalizó.