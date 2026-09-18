Condenan a 7 años y 6 meses de prisión a hombre por tráfico de marihuana en Huánuco

Jhon Walter Orizano Mattos (50), falleció en el hospital Hermilio Valdizán, donde permanecía internado debido a la gravedad de las lesiones que presentaba, a más de 24 horas de haber sido víctima de un violento ataque. Mientras tanto, el presunto agresor continúa prófugo.

El hombre no resistió las graves heridas y murió durante la mañana del miércoles, hecho que fue comunicado al Ministerio Público y, posteriormente, personal policial y representantes de la Fiscalía para el levantamiento del cadáver, que fue trasladado a la morgue para la respectiva necropsia de ley.

Según denunciaron los familiares, Orizano Mattos sufrió graves quemaduras y lesiones en diversas partes del cuerpo luego de que un sujeto, aún no identificado, presuntamente le rociara combustible y le prendiera fuego cuando se encontraba en el interior de una vivienda abandonada ubicada en la calle 8 de Enero, en el distrito de Aparicio Pomares.

El ataque habría ocurrido luego de un incidente registrado cuando la víctima se encontraba junto a un grupo de amigos. Las circunstancias exactas que desencadenaron la agresión aún son materia de investigación.