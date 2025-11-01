El San Agustín brilla en los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos 2025 de Huánuco

Con el objetivo de fortalecer las iniciativas orientadas a la resocialización de la población penitenciaria, el titular de la Dirección Regional de la Producción (Direpro), Lindey Alvarado Valdez, y el director general Oriente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) Huánuco, Gustavo Proleón Ponce, firmaron un acta de compromiso interinstitucional.

Durante la ceremonia, Alvarado destacó la importancia de brindar oportunidades de capacitación y reinserción laboral a los internos. “Parte de la política es entender que el interno está privado de su libertad, pero no de sus derechos. Estamos articulando esfuerzos interinstitucionales para fortalecer sus habilidades y reconocerlas mediante constancias, con un documento oficial avale su capacitación”, expresó.

RESALTÓ CAPACIDADES

Por su parte, Proleón agradeció el apoyo de la Direpro y resaltó el impacto positivo de esta articulación. “A través de este convenio, se brindan las facilidades para que los internos aprendan diversas capacidades laborales. Agradecemos el respaldo que fortalece este proceso de resocialización”, indicó.

Finalmente, se anunció que las primeras acciones conjuntas incluyen la elaboración de panetones y la implementación de talleres en habilidades blandas en el pabellón de mujeres, actividades que ya se encuentran en marcha. “Hoy iniciamos con la elaboración de panetones. Nos falta un mes para culminar el curso taller en habilidades blandas en el pabellón femenino”, añadió Proleón.