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Como antesala al Global Big Day 2026, que será realizado el próximo 9 de mayo, la Municipalidad Distrital de Churubamba anunció la implementación de una nueva ruta para el avistamiento de aves, con el objetivo de fortalecer el turismo y promover la conservación de la biodiversidad en la zona.

La propuesta apunta a atraer a observadores de aves, fotógrafos de naturaleza y visitantes interesados en experiencias al aire libre. El circuito principal se inicia en el puente de Churubamba, continúa por la quebrada y se extiende hasta el poblado de Santa Cruz de Churubamba. Además, contempla una ruta complementaria que incluye las localidades de Pacapucro y Cascay.

PONEN EN VALOR

Autoridades locales destacaron que esta iniciativa permitirá poner en valor la riqueza natural del distrito y generar oportunidades económicas sostenibles para la población, al tiempo que se promueve el cuidado del entorno.

“Churubamba es reconocido como uno de los principales destinos para el avistamiento de aves en la región. Uno de sus puntos más emblemáticos es Unchog, hábitat de especies endémicas como la tangara de dorso dorado, la cotinga de subcaudales bayas y la tangara de bufanda amarilla”, refirió el alcalde de Churubamba, William Romero Gobea.

ÁREA DE CONSERVACIÓN PRIVADA

Actualmente, Unchog cuenta con la categoría de Área de Conservación Privada y forma parte del Mosaico Carpish–Río Abiseo, una iniciativa que articula esfuerzos para la protección de ecosistemas con alta biodiversidad. En esta zona se han registrado más de 300 especies de aves.

Con la implementación de esta nueva ruta, Churubamba reafirma su potencial como destino clave para el turismo de naturaleza en Huánuco, en un contexto en el que el avistamiento de aves despierta cada vez mayor interés a nivel nacional e internacional.