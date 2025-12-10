Comerciantes se enfrentan por presuntos actos de brujería en Puños

Campesinos y profesionales dedicados a la agricultura lamentan cuantiosas pérdidas debido a los bruscos cambios climatológicos registrados en la provincia de Huamalíes. Decenas de hectáreas de papa, maíz, habas y otros productos se han echado a perder a causa de heladas, granizadas y el intenso sol que afecta a la zona.

Los lamentos son constantes entre la población rural, especialmente entre quienes dependen exclusivamente del cultivo de sus tierras. En muchos casos, los sembríos se secaron cuando recién comenzaban a brotar, y en otros se marchitaron en plena floración, lo que avizora un futuro incierto para numerosas familias.

El subprefecto de Jacas Grande, Fredi Romero, informó que en todos los centros poblados y caseríos de su distrito se han reportado daños. En Carhuapata, Sogobamba, San Juan de Quiru Quiru, Huacash y Jacas Grande, las heladas afectaron principalmente a los cultivos de tubérculos. Mientras tanto, en Cascanga, León Pampa, Andas y Vista Alegre, los sembríos de maíz y habas se están secando antes de desarrollarse, debido a la falta de lluvias y las bajas temperaturas. A ello se suma la repentina caída de granizo, que ha dejado las plantas “shilpi, shilpi” (deshilachadas).

La situación es tan crítica que muchos agricultores han abandonado sus parcelas al considerar que ya no podrán recuperarlas, pues remover la tierra sería un esfuerzo inútil.

En la misma línea, el alcalde del centro poblado de Poque, Carlos Rojas, expresó su preocupación por la dramática situación que atraviesan sus vecinos, la mayoría dedicados a la agricultura de subsistencia. Indicó que decenas de hectáreas de papa, algunas ya en flor, fueron dañadas por las heladas nocturnas y los sofocantes días de sol que siguieron. “Aproximadamente entre 25 y 30 hectáreas de papa y habas se han perdido. Pobre nuestra gente, no sé qué vamos a comer, hermano”, lamentó.

El panorama se repite en otros distritos de la provincia, generando preocupación generalizada entre sus habitantes. Aunque las autoridades locales han solicitado la intervención del Ministerio de Agricultura, cuestionan que las indemnizaciones del seguro agrario no cubren los costos invertidos, afectando no solo a los campesinos, sino también a profesionales que cultivan por afición. Esta lamentable situación profundiza la pobreza de familias que ven perderse todos sus esfuerzos al trabajar la tierra.