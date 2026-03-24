Huánuco: huaicos dejan más de 100 familias afectadas y viviendas inhabitables

Ante el incremento del caudal del río Huallaga y las constantes lluvias en la región de Huánuco, el director de la UGEL Huánuco, Francisco Pérez, junto a su equipo técnico, realizó una visita de inspección a la institución educativa n.° 33356 de Huayopampa para evaluar un aniego que afectó la parte posterior del plantel.

Durante la supervisión, el director del centro educativo, Fernando Alberto Ávila Concepción, informó que el agua ingresó a las instalaciones al retornar por un ducto de drenaje, debido al elevado nivel del río.

Como medida de respuesta inmediata, el personal del colegio implementó un tapón provisional elaborado con costales trenzados, logrando contener el ingreso de agua y evitar mayores daños en la infraestructura.

TODO CON NORMALIDAD

A pesar de la emergencia, las labores académicas continúan con normalidad. Actualmente, la institución atiende a 286 estudiantes del nivel primario y 116 del nivel inicial. Sin embargo, persiste la preocupación por el desabastecimiento de agua potable, lo que afecta el uso de los servicios higiénicos.

“Ahora el agua ha dejado de ingresar debido al tapón que le pusimos, pero nos estamos abasteciendo con agua de lluvia recolectada por el vigilante para los servicios higiénicos”, señaló el director del plantel.

El equipo técnico de la UGEL registró las principales necesidades del colegio, destacando la urgencia de contar con cisternas de agua para garantizar condiciones adecuadas de salubridad, mientras se restablece el servicio de agua potable en la zona.