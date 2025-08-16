



Durante la madrugada del sábado 16 de agosto, un interno del penal de Potracancha, en Huánuco, logró fugarse del hospital de contingencia ubicado en La Esperanza (Amarilis), con la presunta ayuda de dos cómplices que se hicieron pasar por personal de salud.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 4:00 a.m., cuando Oswaldo Jaramillo Inga, sentenciado por el delito de feminicidio en grado de tentativa, escapó del nosocomio con apoyo de dos sujetos vestidos de enfermeros.

Según las primeras versiones, los cómplices redujeron al único agente policial que custodiaba al reo y, apuntándole con un arma de fuego en la cabeza, facilitaron su huida con rumbo desconocido.

La Policía Nacional ha desplegado un operativo de cerco con el objetivo de recapturar al prófugo, quien debía cumplir una condena de ocho años de prisión.

El suboficial encargado de la custodia declaró que fue amenazado por los sujetos armados, pero su testimonio aún no ha sido corroborado. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades.