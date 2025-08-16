Más de 30 delegaciones de diversas agrupaciones se hicieron presentes desde tempranas horas del 15 de agosto en la Plaza de Armas de Huánuco, para participar en el gran desfile folclórico que conmemoró los 486 años de su fundación española.

La jornada festiva se inició con una misa solemne en la Catedral, seguida del tradicional paseo de la bandera de Huánuco por las principales autoridades. Posteriormente, se dio inicio al esperado desfile, que reunió a numerosos elencos artísticos con representaciones de las danzas más emblemáticas de la región.

Mulizas, carnavales, danzas de los negritos, los tulumayos, los carapachos, las Pallas, entre otras expresiones costumbristas y tradicionales, se lucieron en el escenario instalado frente a la Municipalidad de Huánuco. Música, color y alegría desbordaron el lugar ante la mirada entusiasta de cientos de asistentes que se congregaron en las graderías para disfrutar del espectáculo cultural.