Huánuco: entre el abuso de autoridad y un frustrado licenciamiento

La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, junto con la Policía Ambiental y funcionarios de la Gerencia de Sostenibilidad Ambiental de la Municipalidad de Amarilis, intervino la faja marginal colindante con el Gobierno Regional de Huánuco (GRH), tras una denuncia que alertaba sobre el presunto arrojo de residuos orgánicos e inorgánicos al río Huallaga.

El fiscal en materia ambiental, César Gonzales Ramos, informó que durante la diligencia se constató la presencia de desechos inorgánicos en las riberas. “Hemos podido verificar que en las riberas de esta faja marginal están arrojando desechos inorgánicos, lo cual no es adecuado para la protección del medio ambiente”, señaló.

USO DE DOMINIO PÚBLICO

La zona intervenida, bautizada por la actual gestión regional como “El Portal Navideño” o “La Granja de Pulgar” —por la presencia de animales en el área—, es un espacio de uso y dominio público. El fiscal Gonzales Ramos recordó que la faja marginal “es un área inalienable, intangible e indestructible de 25 metros, y su acceso no puede restringirse bajo ninguna circunstancia”.

El representante del Ministerio Público afirmó que la intervención responde a constantes denuncias de vecinos que alertaron sobre el depósito de residuos sólidos en la ribera del río, práctica prohibida por la normativa ambiental. “Se ha exhortado a los funcionarios de la Gerencia de Desarrollo Económico del GRH a implementar un plan de manejo de residuos sólidos en las fajas marginales”, agregó.

VIGILANTE INTERRUMPE LABOR PERIODÍSTICA EN INTERVENCIÓN

Durante la diligencia, el periodista Zenif Santiago Lastra, de Huánuco Informa, realizaba una transmisión en vivo cuando uno de los vigilantes del GRH intentó retirarlo del lugar argumentando que el espacio contenía objetos pertenecientes a la institución. En la transmisión se observa al vigilante colocando la mano sobre el lente de la cámara, mientras trabajadores de distintas áreas ensamblaban adornos navideños como parte de la instalación del “Portal de Belén”.

GRH JUSTIFICA EL USO DEL ESPACIO PARA FERIAS

El gerente de Desarrollo Económico del GRH, Arthur Javier Antonio Arce Saavedra, señaló que en el “Portal de Belén” se vienen promoviendo ferias donde emprendedores de las 11 provincias y 84 distritos de la región tienen la oportunidad de ofertar sus productos.