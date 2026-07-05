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Un operativo conjunto ejecutado por la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público y la Marina de Guerra permitió la interdicción de nueve balsas dragas utilizadas para la extracción ilegal de minerales en el río Pachitea, en la provincia de Puerto Inca.

La intervención se realizó el 3 de julio en los centros poblados de Yanayacu, Nuevo Trujillo y Trece Tiros, ubicados en el distrito de Yuyapichis, donde las autoridades detectaron embarcaciones y equipos operando de manera ilegal en el cauce del río.

El operativo fue encabezado por efectivos de la Comisaría PNP de Puerto Inca, quienes, junto con el representante del Ministerio Público y personal de la Marina de Guerra del Perú, se desplazaron por vía fluvial hasta las zonas intervenidas.

DESTRUCCIÓN DE BIENES

Durante la diligencia se incautaron y destruyeron nueve balsas dragas, además de motores, herramientas, equipos y otros materiales empleados en la extracción ilegal de minerales. Según información policial, el valor de los bienes interdictados asciende aproximadamente a S/ 1 336 735.

Las acciones de destrucción se realizaron por disposición del representante del Ministerio Público, en cumplimiento de la normativa vigente para combatir la minería ilegal. Asimismo, todas las diligencias fueron debidamente documentadas para las investigaciones correspondientes.

La Policía Nacional destacó que este tipo de intervenciones busca frenar las actividades ilícitas que afectan los recursos naturales y el ecosistema amazónico, reafirmando su compromiso de continuar ejecutando operativos contra la minería ilegal en la provincia de Puerto Inca.