Un numeroso grupo de personas ocupó de manera ilegal varias hectáreas de terreno en el sector denominado Los Libertadores, ubicado frente al centro arqueológico de Kotosh, en la jurisdicción del centro poblado de Marabamba.

Según informaron vecinos del lugar, los ocupantes habrían sido movilizados por presuntos traficantes de terrenos, quienes promovieron la toma de los predios. Los invasores procedieron a delimitar las áreas de manera arbitraria, utilizando maderas, plásticos y otros materiales precarios con los que levantaron carpas artesanales para marcar posesión de los terrenos.

Los pobladores afectados señalaron que dichas áreas pertenecen a propietarios de la zona, lo que ha generado preocupación y malestar entre los residentes.

Intervención policial y resistencia

Tras recibir el reporte de los propietarios perjudicados, efectivos de la Policía Nacional del Perú se trasladaron hasta el lugar con el objetivo de realizar un desalojo preventivo.

Sin embargo, los invasores mostraron resistencia y se negaron a abandonar el terreno, protagonizando momentos de tensión y enfrentamientos verbales con los agentes del orden.

“Se han tomado la libertad de cercar propiedad privada y pública sin ningún documento legal, afectando la tranquilidad de la zona monumental”, manifestó uno de los vecinos afectados.

Los pobladores solicitaron la intervención de las autoridades competentes para frenar la ocupación ilegal de terrenos y evitar que continúen este tipo de hechos en un área cercana a un importante patrimonio arqueológico de la región.