Cientos de ketes de droga hallan en las orillas del río

Un joven fue intervenido por agentes de la Comisaría PNP Cayumba mientras intentaba ingresar con una serpiente en su mochila a la catarata Honolulu, en Tingo María. El operativo se realizó en coordinación con el equipo de la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre (ATFFS) de Leoncio Prado.

Durante la inspección, los efectivos descubrieron que el ciudadano trasladaba una boa constrictor —especie también conocida como mantona— con fines presuntamente lucrativos, ya que, según las diligencias preliminares, el animal era utilizado para ser exhibido a turistas.

La intervención permitió incautar al ejemplar de fauna silvestre y poner al ciudadano a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FPEMA). Se ha iniciado un procedimiento administrativo sancionador, así como la apertura de una carpeta fiscal por el presunto delito contra los recursos naturales.