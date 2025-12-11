Colombiano es herido de bala tras ser atacado por dos venezolanos en Amarilis

Un joven natural de Tingo María, identificado como Jhon Trinidad Orizano (20), falleció electrocutado mientras realizaba trabajos en altura en un local comercial. El accidente ocurrió cuando, junto a su primo Marlon Espíritu Simón (21), trasladaba varillas metálicas hacia el tercer piso del establecimiento.

Durante la maniobra, los fierros hicieron contacto con un cable de alta tensión, provocando una descarga eléctrica que causó la muerte inmediata de Jhon y dejó gravemente herido a su compañero.

El hecho se registró en el distrito de Puerto Súngaro, provincia de Puerto Inca, donde ambos realizaban labores de soldadura en el tercer nivel del local.

Para subir las varillas, utilizaban una soga que, al balancearse, rozó accidentalmente el tendido eléctrico cercano.

Comerciantes y transeúntes acudieron rápidamente en auxilio de los trabajadores y los trasladaron al puesto de salud de Puerto Súngaro.

Sin embargo, Jhon Trinidad Orizano llegó sin signos de vida, mientras que Marlon Espíritu Simón fue derivado de emergencia al hospital de Tingo María debido a las severas quemaduras que presenta. Su estado es delicado.

Vecinos de la zona denunciaron que el tendido eléctrico ubicado cerca de las edificaciones representa un riesgo constante para quienes realizan trabajos en altura y solicitaron a las autoridades tomar medidas preventivas.