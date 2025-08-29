Detectan obra educativa en Alto Marañón inconclusa de S/ 1.6 millones

Con el propósito de implementar bibliotecas en diversas instituciones educativas de la región, la Universidad Nacional Daniel Alomía Robles (UNDAR), en conjunto con la Municipalidad Provincial de Huánuco y la Biblioteca Pública Municipal, lanzó la campaña de donación de libros “Unidos por la Lectura”, además de una maratón de lectura dirigida a toda la ciudadanía.

La campaña invita a la población en general, así como a instituciones públicas y privadas, a sumarse a esta noble causa donando libros. Para ello, se han habilitado módulos de recolección en tres puntos: la puerta principal de la Municipalidad Provincial de Huánuco, el local administrativo de la UNDAR (Jr. Hermilio Valdizán N° 134) y su sede central (Jr. General Prado N° 634). Las donaciones se recibirán hasta el 10 de septiembre.

Esta iniciativa tiene como objetivo fomentar el hábito de la lectura y ampliar el acceso al material bibliográfico, especialmente en comunidades educativas que no cuentan con bibliotecas escolares.

“Como universidad, es muy importante forjar cimientos sólidos que permitan formar profesionales con convicción y compromiso con el desarrollo regional. Ese desarrollo empieza por la educación. Los libros recolectados serán destinados a instituciones educativas que no cuentan con bibliotecas”, señaló el presidente de la comisión organizadora de la UNDAR, Benjamín Velazco Reyes.

Por su parte, la directora de la Biblioteca Pública Municipal, Karina Ordóñez Matasoglio, destacó el papel activo de la biblioteca en la promoción cultural:

“La Biblioteca Pública no solo custodia libros, sino que abre caminos para desarrollar actividades que estimulan la imaginación, especialmente en los niños. En un contexto en el que muchos creen que el libro ha sido reemplazado por lo digital, reafirmamos que sigue siendo un medio insustituible para transmitir conocimientos y desarrollar la creatividad, tanto en niños, como en jóvenes y adultos mayores”.

Durante el acto de lanzamiento, la esposa del alcalde de Huánuco, Flor Carranza de Jara, felicitó la iniciativa y ofreció la donación de dos módulos organizadores para los libros recolectados.