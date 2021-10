Por segundo año consecutivo, los cementerios del país estarán cerrados al público este 1 y 2 de noviembre. Dicha medida cautelar impuesta por el Gobierno tiene como finalidad evitar posibles contagios por aglomeración durante las celebraciones del día de Todos los Santos. Sin embargo, esta disposición ha generado una ola de críticas dentro la ciudadanía de Huánuco.

El lunes 25 de octubre del presente año, la Sociedad de Beneficencia Pública, entidad encargada de administrar los cementerios de Huánuco, emitió un comunicado indicando a la opinión pública que “el cementerio general Augusto Figueroa Villamil, permanecerá cerrado desde el 30 de octubre al 2 de noviembre”, proclama que no fue bien recibida por la ciudadanía.

Entre los camposantos que estarán cerrados al público figuran los de Ambo, Leoncio Prado, Puerto Inca, entre otros. No obstante, la Municipalidad Distrital de José Crespo y Castillo, a través de la gerencia de Servicios Públicos, precisó mediante un comunicado que el cementerio La Paz de Aucayacu estará abierto este 1 y 2 de noviembre, pero el ingreso será bajo medidas estrictas medidas de bioseguridad.

MIRA AQUÍ: Pobladores acuden masivamente a cementerios de Tacna

El acelerado ritmo de inmunización precisa que, al menos, el 50 % de la población recibió la primera y segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19 y, por ello, para evitar aglomeraciones se tomó la decisión de cerrar los cementerios teniendo en cuenta la amenaza de una tercera ola pandémica.

Este argumento, “vacío” para algunos usuarios de las redes sociales, fue considerado como un atropello hacía los deudos, en especial a los que perdieron familiares por la emergencia sanitaria.

“Es absurdo (…) así deberían prohibir otros eventos sociales”, “¿En el cementerio hay contagios, pero no en las discotecas?”, “¿Por qué no cierran los bares? Para eso no tienen ojos las autoridades”, son algunos de los comentarios en las redes contra la medida.

MIRA AQUÍ: Beneficencia cambia decisión y cerrarán Cementerio General de Huancavelica desde el 31 de octubre al 2 de noviembre

OPCIONES. Al intentar comunicarnos con el actual gerente de la Beneficencia Pública de Huánuco, Teófilo Huaynate, este no se encontraba en su despacho; sin embargo, un representante de la entidad aseguró que desarrollará una misa y recorrido virtual del cementerio, misma que será transmitida por el fanpage de la institución.

VIDEO RECOMENDADO:

TROME | Adelantan visita a difuntos por cierre de cementerios (TV Perú)

TROME | Adelantan visita a difuntos por cierre de cementerios (TV Perú)