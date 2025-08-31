Policía desarticula banda criminal “Los Trompas” de Tingo María

Cientos de pobladores y visitantes se congregaron el 30 de agosto en el distrito de Pillco Marca para disfrutar de la tradicional y exquisita pachamanca, durante el XX Festival de la Pachamanca con Papa Nativa, organizado por la comuna pillcomarquina con el objetivo de dinamizar la economía local.

En esta vigésima edición del festival participaron 30 de los 60 recreos campestres del distrito, cada uno de los cuales preparó más de 150 kilos de carne de cerdo, papas nativas, camote y yuca, ofreciendo a los asistentes una muestra de lo mejor de la gastronomía tradicional.

El evento, que se realizó a un costado de la Municipalidad de Pillco Marca, fue inaugurado con la presentación de la danza de los Negritos de la Casa Hacienda de Vichaycoto, que atrajo la atención de numerosos visitantes provenientes de diversas regiones del país.

La alcaldesa Diana Plejo Carrillo, acompañada por regidores de la comuna, recorrió los diferentes stands para degustar las distintas versiones de la pachamanca y entregar diplomas de honor en reconocimiento a la participación de los cocineros y representantes de los recreos.

Según los participantes, el secreto de una buena pachamanca está en la preparación: la carne debe ser sazonada con chincho y otros condimentos desde el día anterior, para luego ser cocida al día siguiente en un tradicional horno de piedras calientes.