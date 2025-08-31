En una exitosa operación, efectivos de la DEPINCRI Leoncio Prado lograron desarticular a la banda criminal denominada “Los Trompas”, integrada por sujetos provenientes de Tingo María y Huánuco, vinculados al delito contra el patrimonio en la modalidad de hurto agravado.

La intervención se realizó luego de la denuncia de una trabajadora de la avícola “A&M”, quien fue víctima del robo de una cartera que contenía S/ 20 000, mediante el uso de un arma de fuego. Gracias al seguimiento de las cámaras de videovigilancia, la geolocalización de equipos móviles y el análisis de información del SECINT-LP, se logró identificar y ubicar a los presuntos autores.

Durante el operativo, ejecutado en un inmueble ubicado en la Av. Amazonas de Tingo María, se incautaron los siguientes objetos: una motocicleta con placa 5646-HW (reportada como robada); un arma de fuego con municiones; y varios equipos celulares.

LA ORGANIZACIÓN

Los detenidos en flagrancia fueron: Aderly J. B. (35), alias “Buendía”; Henry S. S. (33), alias “Sangre” o “Barbero”. Otros integrantes identificados y actualmente no habidos son Ronald O. (49), alias “Narizón”; José R. A. (46), alias “Flaco” y Abraham N. Z., sindicado como el encargado de recabar información sobre las víctimas.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que obtuvo la medida de nueve meses de prisión preventiva mientras continúan las investigaciones. La Región Policial Huánuco reafirmó su compromiso en la lucha contra la delincuencia organizada, y reiteró que continuará trabajando firmemente para garantizar la seguridad de la población.