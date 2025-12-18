Cuestionan calidad de obra ejecutada por Gobierno Regional Huánuco en Zona Cero

En una mañana llena de color, música y devoción al Niño Dios, el alcalde de la Municipalidad Distrital de Amarilis, Roger Hidalgo, presentó oficialmente el IV Festival Tradicional de los Negritos “Amarilis para el Mundo 2026”, en el Óvalo de la Identidad, ubicado en la avenida Los Laureles.

Durante su intervención, el burgomaestre destacó el impacto económico y cultural que generará esta tradicional festividad, al señalar que se proyecta un movimiento económico superior a los 7 millones de soles durante los días centrales del evento, programados para el 11 y 12 de enero, así como a lo largo de toda la temporada festiva.

ASEGURAN MOVIMIENTO ECONÓMICO

“Se estima un movimiento económico de siete millones de soles durante los días del festival y el resto de la temporada. Este flujo se reflejará en la confección y venta de vestuarios, la contratación de bandas musicales, la adquisición de insumos para comidas y bebidas, así como en servicios de hospedaje y otros rubros. Amarilis cuenta con alrededor de cien cofradías de Negritos que mantienen viva nuestra tradición y fe”, expresó el alcalde Roger Hidalgo.

El festival, considerado uno de los más emblemáticos del centro del país, congregará a más de 100 cofradías provenientes de diversas zonas del distrito y de la región Huánuco. Asimismo, se prevé la llegada de más de 25 mil visitantes, entre 15 mil pobladores locales y 10 mil turistas nacionales e internacionales, lo que consolidará a Amarilis como un importante destino cultural y turístico.