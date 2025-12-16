Huánuco: paciente crítica fue trasladada por escaleras debido a ascensor inoperativo

Vecinos de la Zona Cero del distrito de Amarilis expresaron su malestar y preocupación por la presunta deficiente calidad de una obra ejecutada por el Gobierno Regional de Huánuco, consistente en el cambio de asfalto y construcción de cunetas, la cual —según denuncian— presenta serias irregularidades en su ejecución.

De acuerdo con los pobladores, el proyecto no contempla la renovación de veredas, pese a que estas forman parte esencial de la infraestructura vial urbana. Por el contrario, durante los trabajos, parte de las veredas existentes habría sido dañada por el uso de maquinaria pesada, sin que hasta el momento se haya evidenciado intención de reparación por parte de la empresa ejecutora.

¿SIN SUPERVISIÓN?

Los vecinos también cuestionan la falta de supervisión técnica efectiva durante el desarrollo de la obra y se preguntan si esta cuenta con un supervisor designado, encargado de garantizar el cumplimiento del expediente técnico y la calidad de los trabajos.

Asimismo, hicieron un llamado a los organismos de control, como la Contraloría General de la República, el Ministerio Público y a los consejeros regionales, para que realicen una fiscalización inmediata y determinen posibles responsabilidades administrativas, civiles o penales.

GORE HUÁNUCO RESPONSABLE

Finalmente, los denunciantes señalaron que, como titular del pliego, la responsabilidad política recae en el gobernador regional de Huánuco, Antonio Pulgar, a quien exigen explicaciones y acciones correctivas para asegurar que la obra se ejecute conforme a los estándares técnicos y en beneficio real de la población.

La ciudadanía espera un pronunciamiento oficial de las autoridades competentes y la adopción de medidas urgentes que permitan corregir las deficiencias detectadas y evitar un posible perjuicio a los recursos públicos.