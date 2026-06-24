Huánuco: sentencian a sujeto por proposiciones sexuales por redes sociales a menor

La Dirección General de Programación Multianual de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) desactivó temporalmente en el Banco de Inversiones el proyecto para la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Huánuco.

Ante esta situación, el alcalde provincial de Huánuco, Antonio Jara, responsabilizó a la gestión del gobernador regional Antonio Pulgar, al considerar que la decisión es consecuencia del rechazo del Consejo Regional al cambio de uso de un terreno de 10 hectáreas destinado a la ejecución de la obra.

Jara cuestionó que el gobernador atribuya la responsabilidad a los consejeros regionales que votaron en contra de la propuesta. “Es responsabilidad del gobernador. ¿Cómo va a decir que es responsabilidad de los consejeros si ellos siempre aprueban sus viajes?”, manifestó.

El burgomaestre recordó que, desde el inicio de su gestión, impulsó la búsqueda de terrenos para la futura planta de tratamiento, logrando disponer de seis hectáreas. Sin embargo, señaló que dichos predios no pueden ser valorizados debido a que el Gobierno Regional de Huánuco (Gorehco) no cumplió con ceder el terreno de Huachog, requisito necesario para avanzar con el proyecto.