En horas de la tarde del 25 de diciembre, un menor de 12 años, identificado con las iniciales A. V. T. V., perdió la vida tras sufrir un presunto ahogamiento en un conocido centro recreacional del sector Cayhuayna.

De acuerdo con información preliminar, el menor fue auxiliado por familiares y amigos, quienes lo trasladaron de inmediato al centro de salud de Pillco Marca. Sin embargo, al llegar al establecimiento médico, el personal de turno solo pudo certificar su fallecimiento, al no presentar signos vitales.

Según el informe policial, el menor se habría desvanecido dentro de la piscina del recreo “La Choza de la Abuelita”, donde se encontraba compartiendo momentos de esparcimiento con amigos.

RECUPERAN SU CUERPO

Al percatarse de que se encontraba inconsciente, una persona procedió a sacarlo del agua y trasladarlo al centro de salud. Pese a los esfuerzos, el médico cirujano Alex Brayan Esteban Venancio, quien se encontraba de guardia, confirmó que la causa del deceso fue asfixia por ahogamiento.

Efectivos policiales realizaron el levantamiento del cadáver y dispusieron su traslado a la morgue central, a fin de cumplir con las diligencias de ley.

FORMALIZARÁN LA DENUNCIA

En el lugar se vivieron escenas de profundo dolor entre los familiares del menor, quienes evitaron brindar declaraciones a la prensa y anunciaron que formalizarán una denuncia para esclarecer las circunstancias del hecho.

Horas más tarde, la administración del recreo ubicado en Cayhuayna difundió un comunicado oficial en el que negó categóricamente que el fallecimiento haya ocurrido dentro de sus instalaciones. Asimismo, calificó como falsa y difamatoria la información que circuló en redes sociales, anunciando que tomará las acciones correspondientes.